Азербайджан планує збільшити потужність відновлюваної енергетики у 5 разів

Азербайджан у найближчій перспективі планує збільшити потужності відновлюваних джерел енергії (ВІЕ) майже в 5 разів – до понад 6 МВт.

Про це повідомив міністр енергетики країни Пярвіз Шахбазов, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі потужності ВДЕ в Азербайджані з урахуванням гідроелектростанцій становлять 1312 МВт. У найближчі роки планується ввести в експлуатацію нові вітряні, сонячні та гідроелектростанції загальною потужністю 1 тис. МВт та додатково реалізувати нові проекти загальною потужністю 4 тис. МВт", – зазначив міністр.

На його думку, реалізація цих робіт дозволить "підсилити позиції "зеленої" енергії в енергетичному балансі Азербайджану".

Поточна потужність енергосистеми країни нині становить близько 7,8 тис. МВт. Влада Азербайджану заявляла раніше про намір довести частку ВДЕ до 40%.