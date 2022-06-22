З початку війни було оголошено земельних аукціонів на 300 мільйонів, – Мінагрополітики
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Так, було оголошено 90 аукціонів із оренди землі, 134 – продажу, 33 – з продажу з переважним правом.
Водночас було завершено 670 аукціонів, які принесли організаторам 147,1 млн грн.
Загалом же станом із моменту запуску ринку землі та станом на 22 червня у "Prozorro.Продажі" було оголошено 3 369 аукціонів із оренди та 1996 із продажу землі з загальною площею 24,1 тис. га та 3 тис. га відповідно. Загальна вартість усіх лотів – 1,77 млрд грн.
Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів із оренди та продажу землі – Львівська, Київська, Одеська, Закарпатська, Івано-Франківська.
Зазначається, що загальна кількість організаторів – 650. Зростання ціни на торгах сягає більш ніж 200 %.
Як повідомлялося, Верховна Рада на час воєнного стану в умовах військової агресії РФ спростила доступ українських аграріїв до оренди земельних ділянок приватної, комунальної та державної форми власності, а також дерегулювала деякі форми відносин між с/г виробниками та державою.