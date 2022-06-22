Гетманцев анонсував механізм компенсації кредитів на втрачені через війну активи для бізнесу
Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Складне питання. Я дуже хотів би це зробити, але ситуація для бізнесу інша. На практиці вона має безліч варіантів", – зазначив депутат.
Він припустив, що такий механізм для бізнесу буде розроблено, проте цей механізм надто складний для його швидкої реалізації.
"Якщо у компанії знищено обладнання, а не знищено офіс? Або навпаки. Або якщо головний офіс знищено, але працює філія у Львові і працює краще, ніж до війни? Така палітра варіантів, що прийняти просте рішення, як щодо житла, не можна. потребує підготовки", – пояснив Гетманцев.
"Мені хотілося б говорити про компенсації, і, напевно, вони будуть. Але механізм занадто складний, щоб його реалізувати швидко", – додав голова комітету.
Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект про списання заборгованості зі споживчих кредитів на майно, знищене війною (№7441-1).