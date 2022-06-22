СБУ викрила розкрадання 2 мільйонів на реконструкції собору святого Юра у Львові

Служба безпеки України блокувала розкрадання 2 млн грн, призначених для реставрації території Архикатедрального собору святого Юра у Львові.

Про це повідомляє пресцентр Управління СБУ у Львівській області.

"Оперативники СБУ встановили, що мільйони бюджетних кошів, які виділені на реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення були незаконно привласнені. Махінацію провернула одна з будівельних компаній міста, яка виграла тендер. Як стало відомо, керівництво організації вносило до фінансової документації недостовірні відомості щодо обсягу та вартості проведених робіт і матеріалів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірка спецслужби виявила зловживання та заблокувала розкрадання коштів.

Наразі керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Наразі готуються матеріали для обрання йому запобіжного заходу.