Європейська Бізнес Асоціація створила Комітет із відновлення України

Європейська Бізнес Асоціація запустила Комітет із відновлення України.

Про це йдеться в повідомленні ЄБА.

Зокрема, вже визначено план першочергових заходів Комітету:

розроблення White Paper з пропозиціями щодо відновлення України, адже Комітет є міжгалузевою інтегруючою платформою, яка допоможе об’єднати пропозиції різноманітних секторів бізнесу та напрямків в єдиний пакет пропозицій щодо відновлення економіки нашої держави;

проведення зустрічей з ключовими органами державної влади, посольствами, представництвами міжнародних організацій з метою синхронізації бачення щодо шляхів відновлення України;

аналіз інформації щодо міжнародних конференцій, присвячених відновленню України та участь в таких заходах представників Комітету.

Наразі до Комітету вже увійшло 19 міжнародних та українських компаній, які бажають надавати свою експертизу та активно долучатись до процесів відновлення України. Крім того, представники Комітету вже обрали голову та членів гравління.