Суд арештував "золотий" вагон-ресторан Медведчука

Личаківський районний суд міста Львова арештував майно Віктора Медведчука, яке було виявлено у процесі обшуку, проведеного 7 червня року у будинку та на земельній ділянці, які йому належать.

Арешт накладено за клопотанням Офісу генпрокурора, повідомляється на сайті суду.

"Загалом арештовано 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок, 1 келих, 1 піднос, 2 вази, 1 графин, 2 підставки, 2 срібних підстаканник, 1 чайник, 31 коробка з елементами посуду, залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер’єру та посуду", – зазначається у повідомленні.

Раніше Личаківський районний суд Львова продовжив термін утримання Медведчука під вартою до 9 серпня.

Нагадаємо, на початку березня журналісти виявили на території палацу Медведчука "золотий" вагон-ресторан із великою кількістю коштовних елементів накшталт позолоченої вбиральні, самовару, склянок із позолоченим російським гербом. Для вагона на подвір’ї у Медведчука побудували спеціальний залізничний перон. Українські дизайнери сконструювали вагон у стилі компанії Pullman. Такі вагони-ресторани були популярними у минулому столітті.

У потязі є основна зала на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко на минулий день народження – 7 серпня 2021 року.

Медведчука обвинувачують у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчук звинувачується в тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який знаходиться в розшуку, а також посадовими особами РФ робили замах на розграбування національних цінностей, – йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим .

За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, слідство зібрало значні докази провини Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбуванні національних цінностей, інші справи щодо нього ще розслідуються.