Путін хоче створити альтернативну резервну валюту

Наразі опрацьовується питання створення міжнародної резервної валюти на основі кошика валют країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР).

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час ділового форуму БРІКС, повідомляє Інтерфакс.

За словами Путіна, спільно з іншими країнами БРІКС також ведеться розробка альтернативних механізмів міжнародних розрахунків. При цьому він закликав банки решти країн неформального об’єднання приєднатися до російської платіжної системи "Мир".

Водночас Путін повідомив про переговори щодо збільшення частки китайських автомобілів та техніки на російському ринку.

"Активізуються контакти російських ділових кіл з бізнес-спільнотою країн БРІКС. Наприклад, ведуться переговори про відкриття індійських мережевих магазинів у Росії, збільшення частки китайських автомобілів, обладнання та техніки на нашому ринку", – сказав Путін.

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Водночас він відзначив збільшення експорт російської сировини.

"Помітно зростають обсяги поставок російської нафти в Китай, в Індію. Динамічно розвивається співпраця у сфері сільського господарства. Росія експортує в держави БРІКС значні обсяги добрив. Російські IT-компанії розширюють свою діяльність в Індії та Південній Африці, а наші супутники забезпечують телебаченням уже 40 мільйонів жителів Бразилії", – розповів президент РФ.