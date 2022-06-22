Нацкомісія спростила зміну постачальника газу для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 21 червня вирішила спростити умови зміни постачальника природного газу непобутовими споживачами.

Відповідна постанова регулятора "Про особливості зміни постачальника природного газу споживачем, який не є побутовим, в умовах воєнного стану" набуде чинності з 1 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

"P 1 липня 2022 року непобутовим споживачам для укладення договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ані письмовий дозвіл на перехід, ані акт звірки або довідку від діючого постачальника з засвідченням відсутності простроченої заборгованості", – сказано у повідомленні.

Водночас регулятор звертає увагу, що ці зміни не звільняють непобутових споживачів від обов’язку виконувати свої фінансові зобов’язання перед постачальниками.

"При цьому, якщо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи буде відображена інформація про те, що постачальник ініціював припинення/обмеження постачання природного газу непобутовому споживачу, зміна такого постачальника не дозволятиметься", – уточнили в НКРЕКП.

В обґрунтуванні до проекту постанови пояснюється, що у зв'язку з бойовими діями, що продовжуються в Україні, внаслідок військової агресії Росії є випадки, коли постачальники природного газу не мають можливості своєчасно надати споживачам письмову довідку або акт звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ, письмовий дозвіл на перехід споживача до нового постачальника.