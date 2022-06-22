35% російської нафти транспортують грецькі танкери, – НАЗК. ІНФОГРАФІКА

Танкери, які належать грецьким судновласникам, забезпечили понад третину морських постачань нафти з Росії на експорт після початку російського військового вторгнення до України.

Про це йдеться в повідомленні Нацонального агентства з питань запобігання корупції.

"Згідно з даними MarineTraffic цієї весни величезний обсяг російської нафти поставили грецькі судновласники. За нашими підрахунками орієнтовний обсяг такої логістики сягає понад 19 млн тонн нафти на суму $16 млрд. Це більше третини усієї нафти, що вивезена з Росії цією весною", – сказано в повідомленні.

Серед перевізників у період березень-травень 2022 року такі великі грецькі компанії:

TMS Tankers Ltd. – 31 танкер загальним обсягом нафти 3,41 млн тонн.

Minerva Maritime (Minerva Marine Inc.) – 28 танкерів загальним обсягом нафти 2,69 млн тонн.

Thenamaris Ships Management Inc. – 22 танкери загальним обсягом нафти 1,43 млн тонн.

Delta Tankers Ltd. – 11 танкерів загальним обсягом нафти 1,3 млн тонн.

Dynacom Tankers Management Ltd. – 12 танкерів загальним обсягом нафти 1,05 млн тонн.

"Компанії, які забезпечують нафтовий трансфер повинні понести не лише репутаційні втрати, але й потрапити під санкції як співучасники злочинів РФ", – підкреслили в НАЗК.

Раніше повідомлялося, що Греція затримала танкер, який перевозив до США конфісковану іранську нафту.

До того повідомлялося, що російський експорт мазуту до Греції у квітні 2022 року досяг рекордного місячного рівня через збільшення танкерних перевезень.