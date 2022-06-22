Екологічна інспекція оцінила збитки довкіллю внаслідок обстрілу ринку "Барабашово" у 2 мільярди

Державна екологічна інспекція України оцінила збитки довкіллю від знищення торговельного центру "Барабашово" у Харкові у майже 2 мільярди гривень.

Відповідні розрахунки фахівці Держекоінспекції провели за спеціально розробленими методиками, повідомляє пресслужба відомства.

Інспектори встановили, що внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами території Харкова у березні виникла масштабна пожежа на всесвітньо відомому торговельному майданчику "Барабашово". У результаті вигоріли павільйони, офісні будівлі, складські приміщення, площею понад 53 440 кв. м, пожежники та комунальні служби боролись з вогнем декілька днів.

"Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Харківської області було проведено обстеження даної території та встановлено, що під час горіння відбулось забруднення атмосферного повітря неорганізованими викидами забруднюючих речовин та засмічення відходами пластику, металу, скла, тканини та деревини земельної ділянки загальною площею 32 388 кв. м", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, пожежа на ринку "Барабашово" у Харкові внаслідок обстрілу міста російськими окупантами сталася 17 березня, вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки, боротьба з вогнем ускладнювалася через повторні обстріли.