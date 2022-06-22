Нацбанк домовився про обмін готівкової гривні у Швейцарії

З 27 червня українці, які перебувають у Швейцарії, зможуть здійснювати обмін готівкової гривні на швейцарські франки в окремих відділеннях банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Відповідну угоду Національний банк України (НБУ) та Національний банк Швейцарії уклали 22 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідно до Угоди, обміняти гривню на франки зможуть повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарській Конфедерації.

Здійснити обмін готівкової гривні на швейцарські франки можливо буде в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Обміну також не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до швейцарського франка, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на вебсайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Національний банк України вже уклав угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландів.