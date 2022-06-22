Податкова виявила порушень через завищення цін в мережах АЗС на 14 мільйонів

Починаючи з 16 квітня 2022 року Державна податкова служба провела понад 190 фактичних перевірок місць роздрібної торгівлі пальним, по яких наявна інформація про ймовірні порушення порядку формування та застосування цін на пальне.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Зазначається, що відпрацьовується інформація про безпідставне завищення цін на пальне, яка надходить від громадян, народних депутатів України, органів державної влади, громадських організацій тощо.

"За результатами проведених фактичних перевірок виявлено порушень законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи, на загальну суму 55,4 млн грн, з яких 13,7 млн грн – за порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення", – сказано в повідомленні.

На сьогодні органами ДПС вживаються заходи щодо притягнення порушників до встановленої законодавством відповідальності.

Як повідомлялося, для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне. При цьому суб'єкти господарювання, як і раніше, зобов'язані завчасно декларувати ціни у разі їх підвищення.

Нагадаємо, 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, однак називала певні "граничні ціни".

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн", – пообіцяла вона.