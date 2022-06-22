Литва продовжить обмежувати російський транзит до Калінінграда попри погрози Кремля, – президент

Литва продовжить дотримуватися запроваджених проти транзиту російських товарів санкцій та готова до будь-яких кроків Росії у відповідь.

Про це президент Литви Ґітанас Науседа заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє Укрінформ.

"Ми готові до недружніх дій з боку Росії у відповідь, таких як відключення від системи електромережі BRELL або інші. Проте я не вірю, що Росія буде нам кидати виклик у військовому сенсі, тому що ми є членом НАТО", – сказав президент Литви.

Науседа додав, що Литва з нетерпінням чекає на реалізацію наступних етапів санкцій, однак просить Єврокомісію пояснити їх суть російській владі.

"Було б добре, якби Європейська комісія пояснила їхній зміст (санкцій, – ред.) російській владі. Це могло б зняти частину нинішньої напруженості, яка не відповідає інтересам ні Європейського Союзу, ні РФ", – зазначив президент.

Раніше Кремль попередив, що Москва відреагує на заборону Литвою транзиту товарів до Калінінграда таким чином, що її громадяни "відчують біль" від цього кроку.

Своєю чергою голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцкій запропонував відключити Литву від спільної енергосистеми Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви (БРЕЛЛ – за першими літерами назв країн-учасниць), яка створена у 2001 році та об'єднує енергосистеми цих країн, або ж заборонити в’їзд для литовських далекобійників.

Читайте також: Литва обмежила транзит вантажів до російського Калінінграда, у Москві та Брюсселі – відреагували (оновлено)

Як повідомлялося, минулої суботи Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Напередодні Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.