Вирішення проблеми з податковим резидентством українських біженців поки немає, – Гетманцев

Вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми думаємо про проблему резидентного статусу. Але проблема полягає в тому, що такий статус регулюється не лише Податковим кодексом, а й двосторонніми договорами, пріоритетними над кодексом", – пояснив голова комітету.

За його словами, щоб змінити цей підхід, мало внести зміни до Податкового кодексу, але й потрібно переглянути ці договори, а "це нереальне завдання на сьогоднішній день дуже складне і довге".

"Не хотілося б прийти до формули, яка б породжувала статус подвійного резидентства і змушувала б наших людей платити податки там і тут. А щоб цього уникнути, потрібно переглядати угоду", – констатував Гетьманцев.

Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.