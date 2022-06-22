Zoom хоче надати безоплатний доступ українським університетам

Сервіс відеозв'язку Zoom планує надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та профтехучилищам.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Це дуже важливо під час війни, коли все навчання проходить в онлайні. Зараз деякі студенти захищають дипломні роботи в окопах, боронячи державу, а вчителі проводять уроки для школярів просто з бомбосховищ. Технологічні гіганти продовжують підтримувати Україну, тому що за нами майбутнє", – написав Федоров.

Як повідомлялося, у квітні Міністерство цифрової трансформації підписало декларацію про майбутнє інтернету. Таким чином Україна спільно зі США, Європейською комісією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Новою Зеландією та Японією підтвердила свій намір розвивати безпечний простір в інтернеті для всіх.