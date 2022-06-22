Надходження держбюджету від Податкової впали на 30%, від митниці – на 70%, – Мінфін

Державний бюджет наразі отримує 30% митних та 70% податкових надходжень від довоєнного рівня.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив під час зустрічі з компаніями Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомляє пресслужба організації.

Водночас міністр наголосив, що держбюджет України наразі скоригований відповідно до воєнного стану та скорочений до захищених видатків – перш за все, на сферу безпеки та оборони, соціальний захист, освіту та медицину.

Марченко також повідомив, що доходи держбюджету наразі коливаються. Зокрема, митниця забезпечує близько 30% від довоєнних надходжень – у травні це були 9,5 млрд, у квітні – 8 млрд та 7 млрд у березні.

За словами міністра, це пов’язано в тому числі із скасуванням ПДВ та ввізного мита, яке мають повернути з 1 липня.

Він додав, що ситуація в податковій сфері є дещо кращою, наразі Державна податкова служба забезпечує близько 70% від довоєнних надходжень.

Марченко також повідомив, що у червні був розблокований процес відшкодування ПДВ експортерам.

Міністр зазначив, що у бюджетному процесі Мінфін розглядає базовий сценарій тривалості війни до кінця року, водночас наразі група експертів працює над моделюванням різних макроекономічних сценаріїв на 2023 рік.

За оцінками Мінфіну, цього року варто очікувати скорочення економіки до 30%, втім, чимало залежатиме від подальшого розгортання воєнних дій, деблокади морських портів і т.д

Як повідомлялося, раніше Марченко розповідав, що податкові надходження державного бюджету під час війни дозволяють фінансувати видатки лише на третину, покривати дефіцит держбюджету наразі дозволяють надходження від Національного банку та міжнародна допомога.