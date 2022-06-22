Гетманцев назвав нову програму співпраці з МВФ стратегічно важливою для перемоги

Україна працює над новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ), це принциповий та стратегічний напрямок роботи для перемоги над Росією.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"З МВФ ситуація однозначна: ми працюємо над новою програмою. Вважаємо її принциповою для нас", – сказав Гетманцев.

Він додав, що це має стратегічне значення для перемоги над Росією.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна вже почала попередні переговори з МВФ щодо нового пакету допомоги.

Разом з тим офіційний представник МВФ Джеррі Райс, відповідаючи на запитання щодо можливості нової програми МВФ для України, підтвердив, що український уряд хотів би отримати нову програму співпраці. Водночас, за його словами, таку програму доцільно запускати, коли розпочнеться післявоєнна реконструкція України, а поки що варто зосередитися на короткостроковій допомозі.

Нагадаємо, рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 22 листопада 2021 року затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною і виділила другий транш за цією програмою на $700 млн, а також підтримала запит про її продовження до червня 2022 року включно.

Однак після початку великої війни у лютому ця програма була зупинена. Натомість вже на початку березня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні $1,4 млрд за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд створив для України спеціальний рахунок, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).