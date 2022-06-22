Крадене українське зерно вивозять щонайменше 10 суден під прапорами Росії та Сирії, – Lloyd’s List

Вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Про це свідчить розслідування Lloyd’s List, передають Порти України.

Підозрілі обсяги експорту зерна з Криму різко зросли після вторгнення Росії в Україну в лютому, повідомила виданню українська журналістка проєкту SeaKrime Катерина Яресько, яка відстежує незаконне судноплавство з 2016 року.

Дані відстеження суден свідчать про підозрілу активність навколо Криму, звідки здійсюється відвантаження зерна протягом останніх восьми тижнів. Багато суден застосовували оманливі методи судноплавства, вимикаючи транспондери на деяких відрізках рейсів, що допомагає приховати походження та призначення вантажу.

Із захоплених Росією територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей зерно перевозять у порти анексованого Криму. Ці факти засвідчують супутникові знімки, а також підтверджує Яресько.

На супутникових знімках, отриманих під час розслідування "Радіо Свобода", також зафіксовано завантаження суден у кримських портах. Як з’ясувалося, у цей час судна вимикали AIS.

За даними Яресько, основними портами такої незаконної діяльності є Севастополь, зокрема зерновий термінал "Авліта", і Керч. Інші кримські порти Євпаторія та Ялта закриті, а діяльність у Феодосії нещодавно сповільнилася, можливо, через заплановані ремонтні роботи.

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У середині травня Держдепартамент США попередив 14 країн про перевезення викрадених українських вантажів троьма залученими хендісайзами під прапором Росії: Matros Koshka, Matros Pozynich та Mikhail Nenashev. Зареєстрованим власником усіх трьох суден є російська компанія "Кран Марін Контрактор" (Астрахань). Дедвейт кожного судна становить понад 28 тис. тонн.

За інформацією New York Times, велика частина зерна, ймовірно, прямувала до Африки.

Немає вичерпного списку суден, підозрюваних у перевезенні вкраденого українського зерна, але Lloyd’s List зібрав назви суден, пов’язаних із імовірною торгівлею. Серед них – Matros Koshka, Matros Pozynich, Mikhail Nenashev, Nadezhda, Vera, Fedor, Sormovskiy 48 – під прапором Росії та Finikia, Souria – під прапором Сирії.

Усі судна демонструють ухильний режим плавання, вимикаючи свою AIS або при вході в Чорне море, або під час наближення до Керченської протоки чи руху через Керченську протоку, свідчать дані відстеження суден Lloyd’s List Intelligence.

Потім судна знову вмикають сигнал поблизу Керченської протоки, відомої як стоянка Кавказ, або під час їхнього шляху до протоки Босфор. Імовірно, судна заходять у порти Севастополь та Керч, коли у них вимкнені AIS.

Наприклад, судно Matros Koshka стало активним на південь від Керченської протоки 24 травня після того, як 18 травня відключило сигнал під час перебування в Чорному морі. Балкер прийшов до Кіпру, перш ніж знову вимкнути AIS 30 травня. Після цього судно було помічене 8 червня поблизу узбережжя Лівану.

Вважається, що балкер під прапором Росії пов’язаний із санкціонованою США російською державною корпорацією ОСК, але вона не володіє безпосередньо судном, тому воно не підпадає під санкції.

У іншому випадку судно Finikia зникло з радарів у Чорному морі 10 травня й увімкнулося приблизно за чотири дні. Балкер зайшов до турецького порту Сарісекі 24 травня і прибув до Латакії 30 травня. Судно належить уряду Сирії. З 2015 року воно підпадає під санкції Управління фінансів США з контролю за іноземними активами.

Раніше Міністерство закордонних справ України попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає Росія, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте мародерством російських військових в Україні.

У травні під час зустрічі з головним радником Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ялчином Топчу та головою комісії з питань національної оборони Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Фейзі Бердібеком в Анкарі, українська делегація передала список балкерів, які, зокрема, крадену пшеницю з Херсонської області вивозили через Севастополь до портів Туреччини та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.

За інформацією українського уряду, російські окупанти вже викрали щонайменше 400-500 тис. тонн зерна на суму понад $100 млн. При цьому майже всі судна із зерном, що виходять із порту Севастополь в анексованому Росією Криму, завантажені краденою українською продукцією.

У МЗС також заявили, що конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, РФ, Туреччини та ООН щодо вирішення питання вивезення зерна із заблокованих російськими військами портів наразі немає.