Азербайджан планує до 2027 року створити енергокоридор до Європи через Туреччину

Уряд Азербайджану планує до 2027 року завершити створення енергетичного коридору Азербайджан-Туреччина-Європа.

Про це повідомили в Кабінеті міністрів країни, передає Інтерфакс-Україна.

"Реалізація проєкту, що називається "Джабраїльський енергетичний вузол", передбачена відповідно до плану дій на 2022-2026 роки щодо створення зони "зеленої енергії" на звільнених територіях Азербайджану (Карабах та Східний Зангезур, – ред.)", – сказано в повідомленні.

Згідно із планом, реалізація проєкту буде здійснена у три етапи, в рамках яких, зокрема, планується будівництво підстанцій 330 кВ "Джабраїл" та "Шахтахти", реконструкція ще двох підстанцій 330 кВ та будівництво ЛЕП 110 кВ, 330 кВ та 400 кВ.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 26 травня 2022 року в рамках відвідин Джабраїльського району взяв участь у церемонії закладення фундаменту 330/110-кіловольтного енергетичного вузла "Джабраїл" ВАТ "Азеренержі".

Раніше Алієв говорив, що Азербайджан планує здійснювати експорт електроенергії до Європи.

До того повідомлялося, що експорт газу з Азербайджану до Європи у 2022 році перевищить 10 млрд кубометрів.