Міжнародний аеропорт "Бориспіль" потрапив до десятки найкращих аеропортів Східної Європи

Британська консалтингова компанія Skytrax представила переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2022 за результатами опитування пасажирів. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів у ньому сьому сходинку серед найкращих летовищ Східної Європи.