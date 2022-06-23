Інфляція у Канаді сягнула найбільшого за майже 40 років рівня

Споживчі ціни у Канаді в травні 2022 року підскочили на 7,7% порівняно з травнем минулого року, що є найвищим показником за останні майже 40 років.

Про це свідчать дані Статистичного бюро Канади.

"У травні канадці продовжували відчувати вплив зростання цін, оскільки споживча інфляція прискорилася до 7,7% у річному вимірі. Це – найбільше річне зростання із січня 1983 року", – йдеться у повідомленні.

Водночас значний вплив на інфляцію в Канаді має спровоковане російською агресією зростання цін на нафту.

"Ціни на енергоресурси у річному вимірі в травні зросли на 34,8%. У порівнянні з квітнем 2021-го споживачі платили за бензин на 48% більше у травні через вищі ціни на сиру нафту, що також призвело до здорожчання інших типів пального (+95,1%)", – наголосили у статбюро.

Також суттєво збільшилися ціни на харчі, вони другий місяць поспіль зростають на 9,7%.

"Їстивні жири та олії (+30%) показали найбільше зростання за весь час ведення статистики, переважно через вищі ціни на кулінарні олії", – зазначили у звіті.

Як повідомлялося, інфляція у Великій Британії також оновила 40-річний максимум. Споживчі ціни у Великій Британії у травні підскочили на 9,1% порівняно з травнем минулого року.