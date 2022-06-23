Російські рітейлери почали ввозити електроніку в РФ через сусідні країни, – ЗМІ

Великий російський рітейлер "Связной" першим підтвердив початок ввезення електроніки в країну через паралельний імпорт.

Про це повідомляє "Коммерсант" із посиланням на представника компанії.

За його словами, мережа розширила асортимент більш ніж на 100 товарних позицій за рахунок планшетів, ноутбуків, розумних годинників, ігрових консолей та інших товарів, ввезених через канали паралельного імпорту. Йдеться зокрема, про смартфони Samsung, iPhone останнього покоління, а також ігрові консолі PlayStation, Xbox та Nintendo.

У компанії визнали, що значна частина пристроїв буде на 10-20% дорожчою за аналоги, ввезені до початку вторгнення РФ в Україні.

Як каже президент "Связного" Олексій Вуколов, загалом на ринку докризових запасів вистачить ще на два-три місяці.

На електроніку, ввезену каналами паралельного імпорту, компанія надає офіційну гарантію, запевнили в рітейлері: "Усі ці товари призначені лише для країн Євразійського економічного союзу, тож проблем з активацією пристроїв не буде".



Витрати на гарантійний сервіс узяв він дистриб'ютор, а не виробник, обслуговуванням техніки займатиметься сервісний центр компанії.



Хто ввозить техніку для "Связного", у компанії не уточнили. У великих російських дистриб'ютерів електроніки, відмовилися від коментарів.

Як пояснило джерело видання на ринку електроніки, рітейлери розраховують, що з активацією в Росії пристроїв, поставлених на ринок ЄАЕС, не буде проблем, оскільки там діє єдиний митний простір: "Але основне питання на стороні вендора, який може умовно, як Samsung, блокувати активацію пристроїв, які поставлені на ринок, але призначені для іншого регіону". Відслідковує це виробник, за його словами, за серійними номерами та IMEI (унікальний код телефону).



Водночас юристи вважають, що якщо пристрої призначені для ЄАЕС, ймовірність технічного дистанційного блокування є мінімальною.

Як повідомлялося, російські маркетплейси почали організовувати паралельний імпорт товарів брендів, які припинили поставки в РФ.

Наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.