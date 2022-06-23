Потік на виїзд з України в останні дні значно перевищує потік на в'їзд, – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто виїжджає з України через західний її кордон, останні два дні на 2-5 тисяч осіб перевищує кількість тих, хто в'їжджає.

Про це свідчать дані прикордонних відомств України та Польщі, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з інформацією українських прикордонників, 22 червня з України виїхало 45 тис. осіб у порівнянні з понад 38 тис. днем раніше, тоді як кількість прибулих до країни становила понад 40 тис. у порівнянні з 36 тис. напередодні.



Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приток в Україну за ці дні склав близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.



Після цього дні, коли потік на в'їзд перевищував потік на виїзд, стали чергуватись з днями, коли навпаки потік на виїзд був більшим за потік на в'їзд. Загалом за останні 16 тижнів кількість тих, хто в'їхав в Україну через західний її кордон, дорівнює кількості тих, хто виїхав з неї.



Водночас, за даними польських прикордонників, 22 червня з країни в Україну в'їхало 26,3 тис. людей порівняно з 23,8 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік склав 23,5 тис., як і напередодні.



Усього з початку війни до Польщі з України прибуло 4,26 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку кордон перетнули 2,28 млн осіб.



За даними УВКБ ООН на 13:00 21 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 8 млн осіб, із них до Польщі – 4,14 млн, Росію – 1,3 млн, Угорщину – 814,6 тис., Румунію – 691,4 тис., Молдову – 507,6 тис., Словаччину – 525,6 тис., Білорусь – 16,7 тис.



У той же час в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 21 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,8 млн осіб.