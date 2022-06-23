Європейська рада надасть Україні статус кандидата на вступ до ЄС, – Мішель
Про це він заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".
"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейсько перспективу Україні, Грузії та Молдові", – наголосив Мішель.
Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас рекомендація Єврокомісії передбачає перелік умов, який українська влада має виконати у майбутньому у сферах верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Остаточне рішення про надання статусу мають затвердити всі 27 держав-членів.
Пізніше стало відомо, що у проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".