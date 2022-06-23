Європейська рада надасть Україні статус кандидата на вступ до ЄС, – Мішель

Глава Європейської Ради Шарль Мішель впевнений, що лідери Європейського Союзу 23 червня офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Про це він заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".



"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейсько перспективу Україні, Грузії та Молдові", – наголосив Мішель.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас рекомендація Єврокомісії передбачає перелік умов, який українська влада має виконати у майбутньому у сферах верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Остаточне рішення про надання статусу мають затвердити всі 27 держав-членів.

Пізніше стало відомо, що у проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".