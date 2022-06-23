Провідні криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції, – ДБР
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій. Серед іншого це відбувалось і через певні українські вебсайти. Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України", – наголосили в Держбюро.
Так, зазначається, що ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.
Як наслідок, криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона, наголосили правоохоронці.