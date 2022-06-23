Провідні криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції, – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих щодо РФ міжнародною спільнотою.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій. Серед іншого це відбувалось і через певні українські вебсайти. Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України", – наголосили в Держбюро.

Так, зазначається, що ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.

Як наслідок, криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона, наголосили правоохоронці.