Окупанти демонтували та викрали одну з найбільших сонячних електростанцій України

Окупанти вкрали одну з найбільших в Україні сонячних електростанцій – Тоkmak Solar Energy, що розташована під Токмаком Запорізької області.

Про це повідомляє видання "Власти.нет" із посиланням на місцевих мешканців.

За їх словами, панелі сонячної електростанції росіяни протягом тривалого часу демонтували, розбирали, пакували та вивозили.

Як зазначається, площа СЕС становить 96 гектарів – що дорівнює близько 100 футбольним полям. Її потужність – 50 МВт.

Згідно з даними Opendatabot, наразі ТОВ "Токмак Солар Енерджі" записано на кіпрську фірму "Юкрейн Реньювабл Енерджі Холдінгз Урех Лімітед", кінцевими бенефіціарами якої є ексдепутати від "Опоблоку" Руслан Божко та Олександр Рєпкін.