Велика Британія заборонила експорт в Росію фунтів стерлінгів
Про це йдеться у повідомленні британського уряду.
Так, санкції передбачають заборону на експорт, постачання та доставку товарів та технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської та нафтопереробної галузі, а також експорт та використання авіаційного палива й паливних добавок.
Також забороняється експорт та використання в Росії банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС; а також надання, постачання або доставка таких банкнот особам, пов'язаним з РФ.
Зазначається, що деякі із зазначених вище заборон стосуються також і непідконтрольних уряду України територій.
Крім того, Лондон заборонив імпорт, придбання або доставку товарів, що приносять прибуток, які походять з Росії або відправляються з Росії.
Також передбачена заборона на надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов'язаних з імпортом чавуну та сталі.