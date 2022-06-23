Велика Британія заборонила експорт в Росію фунтів стерлінгів

Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ, які зокрема стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузі, а також заборони використання в Росії фунта стерлінгів та банкнот ЄС.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Так, санкції передбачають заборону на експорт, постачання та доставку товарів та технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської та нафтопереробної галузі, а також експорт та використання авіаційного палива й паливних добавок.

Також забороняється експорт та використання в Росії банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС; а також надання, постачання або доставка таких банкнот особам, пов'язаним з РФ.



Зазначається, що деякі із зазначених вище заборон стосуються також і непідконтрольних уряду України територій.



Крім того, Лондон заборонив імпорт, придбання або доставку товарів, що приносять прибуток, які походять з Росії або відправляються з Росії.



Також передбачена заборона на надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов'язаних з імпортом чавуну та сталі.