Туреччина розслідує повідомлення про викрадення РФ українського зерна

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара серйозно ставиться до повідомлень про незаконне вивезення Росією зерна з України і не дозволить його імпорт на свою територію.

Як пише Anadolu, про це Чавушоглу заявив за підсумками переговорів із міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, передає "Європейська правда".

"Ми проти незаконного придбання і продажу українського зерна чи інших товарів на міжнародні ринки Росією або будь-якою іншою країною. Туреччина однозначно ніколи не дозволить імпорт таких товарів, наша держава й установи в цьому плані мають чітку позицію", – запевнив глава МЗС Туреччини.

Він наголосив, що станом на зараз розслідування турецької сторони не підтвердило, що зерно, яке ввозила Росія, було викрадене з території України.

"Ми серйозно ставимося до кожної заяви й проводимо розслідування. Наше розслідування показало, що країною походження кораблів і товарів була Росія", – зазначив Чавушоглу.

Міністр також підтвердив, що у Стамбулі готується зустріч представників Туреччини, України, Росії та ООН щодо вирішення питання експорту українського зерна, але її дата поки не визначена.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське.