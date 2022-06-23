Київська облрада ухвалила програми будівництва 560 будинків та викупу 2000 квартир (оновлено)

Київська обласна рада затвердила дві програми про будівництво будинків та викуп квартир для мешканців, що втратили житло внаслідок російського воєнного вторгнення.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

"Сьогодні на сесії Київської обласної ради прийняли дві програми, що допоможуть швидше отримати житло людям, які залишилися без домівок внаслідок війни. Завдяки цим програмам у найближчий час зможемо почати будівництво 560 будинків та викуп 2000 квартир", – написав Кулеба.

Він не уточнив подробиць затверджених програм. Однак, згідно з інформацією на сайті облради, на їх фінансування потрібно 4,5 млрд грн.

Зокрема, Програма відновлення приватних будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Київської області на 2022-2023 роки передбачає фінансування у обсязі 1,7 млрд грн, половину цих коштів планується використати вже цього року.

За ці кошти планується збудувати 560 нових будників. Відновлення будівлі буде здійснюватися на земельній ділянці власника зруйнованого житла. Площа відновлення приватних будинків має становити від 70 до 120 кв. м та здійснюватиметься відповідно до проєкту

Крім того, Київська облрада затвердила програму "Нова оселя" на 2022-2023 роки, яка передбачає придбання 2000 нових квартир вартістю 2,81 млрд грн.

За оперативною інформацією, наданою територіальними громадами Київщини пошкодженими та зруйнованими налічується понад 16 тисяч приватних житлових будівель, з них більше 4 674 повністю зруйновані та 12 317 частково пошкоджені

Як повідомлялося, раніше Кулеба розповідав, що у Київській області повністю зруйновано близько 5000 приватних будинків. За його словами, для їх заміни планується побудувати 2500 типових будинків до настання холодів вартістю 1,1-1,2 мільйона гривень без урахування ремонту та меблів.