Росія почала платити за євробондами в рублях

Мінфін Росії здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями з терміном погашення 2027 року й у 2047 року у сумі 12,51 млрд рублів (еквівалент $234,85 млн) на рахунки платіжного агента НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій", відповідно до запровадженої напередодні Владіміром Путіним нової схеми.

В російському Мінфіні вважають, що таким чином зобов'язання щодо обслуговування державних цінних паперів РФ виконані у повному обсязі, попри односторонню зміну валюти платежу.

Мінфін РФ також оголосив про перехід на новий порядок виплат за єврооблігаціями. Відповідно до неї, Мінфін перераховуватиме "Національному розрахунковому депозитарію" еквівалент суми відповідного платежу в рублях.

Згідно з роз’ясненням міністерства, до російських власників єврооблігацій, які перебувають всередині місцевої облікової системи (власники 1-ї групи), кошти доведуть "каскадними платежами". Власники цінних паперів, права яких враховуються російськими депозитаріями за участю іноземних депозитаріїв (власники 2-ї групи), зможуть отримати кошти через російські структури, оминаючи іноземних посередників. Виплати власникам 1-ї та 2-ї груп перераховуватимуть за курсом рубля до валюти номіналу, встановленого Банком Росії на дату виплати.

Решту коштів буде зараховано НРД на спеціальний рубльовий рахунок (рахунок типу "И"), з якого здійснюватимуться виплати власникам 3-ї групи. Гроші на рахунку індексуватимуться за поточним ринковим курсом валюти номіналу до моменту фактичних розрахунків із власниками. Виплати здійснюватимуть через уповноважені кредитні організації на персональні банківські рахунки власників.

Власники єврооблігацій кожної з трьох груп можуть розпоряджатися отриманими рублями на власний розсуд, у тому числі конвертувати їх у валюту номіналу або будь-яку іншу. Буде надано дозволи на виведення виплати або отриманої на неї валюти, йдеться у повідомленні Мінфіну.

За словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, така схема покликана мінімізувати можливість дефолту Росії, адже країна нібито намагається виплачувати борги, але не робить цього належним чином через санкції.

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Як повідомлялося, напередодні російський президент Владімір Путін підписав указ, який встановлює новий порядок виплат за валютним боргом (єврооблігаціями) в рублях. Відповідно до указу Путіна, виплати за валютним боргом в рублях будуть вважатися "виконаними належним чином", незалежно від позиції тих, кому вони призначені.

5 березня Путін вже підписував указ, який дозволяв виплати за суверенним боргом в російських рублях, однак тоді йшлося лише про кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".

Однак у березні та наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня. Однак строк дії цієї ліцензії завершився і його не продовжували.

У зв'язку з цим Мінфін Росії наприкінці травня заявив, що відмова у продовженні зазначеної ліцензії унеможливлює продовження обслуговування державного зовнішнього боргу в доларах США, виплати будуть здійснюватися у рублях з можливістю їх подальшої конвертації у валюту через НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" (НКО АТ НРД) як платіжного агента. Однак ця фінансова установа згодом потрапила під санкцї ЄС, внаслідок чого ряд російських банків втратили доступ до своїх коштів у валюті на мільярди євро на її рахунках.