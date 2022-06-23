Російські аграрії зіткнулися з дефіцитом запчастин для іноземної техніки

Російські аграрії слідом за автовласниками зіткнулися з нестачею запчастин для іноземної техніки, частка якої у парку сягає 30-40%. Санкції прямо забороняють імпорт частини комплектуючих.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Згідно з результатами опитування, у аграріїв виникли складнощі з обслуговуванням та ремонтом сільгосптехніки через брак запчастин. Йдеться про техніку іноземних виробників, обсяг якої у парку становить у середньому 30-40%.



Джерело видання у великому агрохолдингу зазначає, що запчастини на імпортну техніку знайти дуже складно.



"У ряду постачальників є якісь прості деталі, але їх потрібно шукати, а ціни вищі за докризові на 50-100%", – каже співрозмовник. За його словами, у компанії на цьому фоні залишили одну з машин "на запчастини", а також почали закуповувати російську техніку замість імпортної.

Голова правління асоціації дилерів сільгосптехніки АСХОД Олександр Алтинов каже, що вартість запчастин зросла в середньому на 30-50%, що пов'язано, зокрема, з додатковими витратами на логістику. Водночас, на його думку, про масовий канібалізм іноземної техніки говорити зарано, хоча "він почнеться не раніше ніж через 1,5-2 роки".



Гендиректор агрохолдингу "Степ" Андрій Недужко зазначає, що зараз компанія повністю забезпечена технікою та запчастинами.

"Однак деякі з постачальників імпортної сільгосптехніки суттєво підняли ціни, наприклад, John Deere в односторонньому порядку збільшив вартість поставок утричі за вже укладеними та сплаченими контрактами", – наголосив він.

Він додав, що дефіциту російської техніки немає, але у холдингу фіксують зростання вартості запчастин за окремими позиціями до 30%, а також подорожчання сервісу.



Загалом на ринку визнають дефіцит турбін та гідравлічних систем для імпортних сільгоспмашин, особливо New Holland та John Deere.