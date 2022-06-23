Агрохолдинг ІМК отримав майже $80 мільйонів чистого прибутку за минулий рік

Агрохолдинг ІМК за підсумками роботи у 2021 році отримав $78,71 млн чистого прибутку, що у 2,5 раза більше, ніж у 2020 році.

Про це йдеться у річному звіті компанії, оприлюдненому на Варшавській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до нього, виручка ІМК минулого року зросла на 12,6% – до $181,69 млн, а прибуток EBITDA – на 53,6%, до $110,35 млн.

Основний обсяг доходів принесли продажі кукурудзи – $110,27 млн ​​(зростання на 3%, до 2020 року), соняшнику – $44,68 млн (+42%) та пшениці – $26,72 млн (+19%), тоді як виторг від продажу молока становив лише $1,43 млн, збільшившись за рік на 10%.

ІМК у 2020 році реалізував 536,1 тис. тонн кукурудзи (-12,2% порівняно з 2020 роком), пшениці – 117,97 тис. тонн. тонн (-0,1%), соняшнику – 85,82 тис. тонн (-1,2%).

Борг ІМК, згідно зі звітом, минулого року зменшився до $32,8 млн із $33,2 млн роком раніше.

У 2022 році компанія отримала нових кредитів на $6,43 млн, виплативши за старими $0,91 млн.

У звіті зазначається, що виробничі майданчики та землі, що обробляються підприємствами ІМК, розташовані в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях України, де велися активні бойові дії. Частину Чернігівської та Сумської областей було окуповано, але Збройним силам України вдалося звільнити ці райони.

"На дату публікації річного звіту всі активи групи розташовані на деокупованих територіях", – констатується у документі.

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Агрохолдинг зазначає, що внаслідок активних бойових дій у районі Чернігова у лютому-березні 2022 року було частково пошкоджено елеватор компанії, проте пошкодження не критичні, а ремонтні роботи планується завершити в найкоротші терміни.

Під час весняної посівної було засіяно 19,2 тис. га соняшнику та 50,2 тис. га кукурудзи, та з урахуванням посіяних восени 2021 року 18,4 тис. га озимої пшениці, на сьогоднішній день засіяно 73% земельного банку компанії. На решті земель у Чернігівській області велися активні бойові дії, тому наразі територія обстежується на наявність вибухонебезпечних предметів.

ІМК також повідомила, що зусиллями її команди за підтримки уряду поступово відновлюється експорт зерна, перші відвантаження було здійснено у середині травня 2022 року.

Агрохолдинг ІМК спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур та виробництві молока в Україні. Згідно зі звітом, його земельний банк становить близько 120 тис. га у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Володіє потужностями зберігання 554 тис. тонн зернових та олійних культур.

Компанія створена у 2007 році колишнім власником корпорації "Клуб Сиру" Олександром Петровим.