Швейцарський бізнес заперечує причетність до імпорту "сумнівного" золота з Росії

Швейцарська асоціація виробників і торговців дорогоцінними металами (AFCMP) заперечує причетність будь-кого зі своїх членів до імпорту золота з Росії після її вторгнення в Україну.

Як повідомляється на сайті організації, після проведеного опитування серед своїх членів ASFCMP стверджує, що жоден з її членів не взяв на себе відповідальності за цей імпорт.

"Хоча швейцарське законодавство та санкції не забороняють імпорт російського золота до Швейцарії, ASFCMP хотіла би повторити, що сумнівному золоту не місце в Швейцарії, і що вона очікує, що члени будуть діяти з максимальною обережністю та утримуватимуться від придбання у випадку наявності сумнів. Тому і в цьому плані ASFCMP переконаний, що жоден з великих швейцарських афінажних заводів не прийняв це золото", – наголошується у повідомленні.

Водночас АSFCMP зазначає, що продовжить моніторинг.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на дані швейцарського Федералього митного управління повідомило, що у травні з Росії до Швейцарії було відправлено понад 3 тонни золота. Таким чином, Швейцарія імпортувала російське золото вперше після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.