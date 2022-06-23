Європарламент підтримав рішення про обов'язкове заповнення газових сховищ на 80%

Європейський парламент 23 червня підтримав ініціативу Європейської Комісії зобов’язати держави-члени гарантувати заповнення підземних газових сховищ на рівні 80% до 1 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Європарламенту, передає Європейська правда.

Ініціатива має на меті забезпечити запаси газу в ЄС до початку опалювального сезону. При цьому держави-члени повинні прагнути заповнити газові сховища на 85%, а в подальші роки цей показник виросте до 90% для захисту від можливих перебоїв у постачанні газу.

Ухвалений Європарламентом документ також надає сховищам газу статус критичної інфраструктури і зобов’язує операторів сховищ пройти обов’язкову сертифікацію для уникнення ризиків зовнішнього втручання.

Крім того, Європейська комісія до серпня має розробити рекомендації зі спільної закупівлі газу двома або більше державами-членами ЄС.

Тепер для набуття чинності законопроєктом він має бути затверджений Радою Європейського Союзу і опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Раніше виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA, МЕА) Фатіх Біроль заявив, що європейські країни повинні підготуватися до "повного припинення" постачання російського газу напередодні зими.

До того найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.