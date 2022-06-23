Київрада затвердила кредит на 140 мільйонів євро від ЄБРР для модернізації ТЕЦ

Київська міська рада затвердила договір гарантій та погодила кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для отримання кредиту на суму 140 млн євро для модернізації теплоенергетичного комплексу міста.

Відповідне рішення на засіданні у четвер, 23 червня, підтримали 74 депутати, повідомляє пресслужба Київради.

"Ухвалення рішення фактично є початком безпосереднього залучення комунальним підприємством "Київтеплоенерго" кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 140 млн євро на модернізацію системи теплопостачання в Києві", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, відповідна кредитна угода була підписана 2 вересня 2021 року.

Вона передбачає залучення 140 млн євро на модернізацію системи теплопостачання Києва, зокрема реконструкцію ТЕЦ та окремих котелень, а також запровадження нової диспетчерсько-моніторингової системи.

У рамках запланованих проєктів буде виконане встановлення на ТЕЦ-6 нових енергоблоків та теплового акумулятора. На ТЕЦ-5 планується встановлення конденсаційного економайзера, що використовуватиме залишкову енергію димових газів (скидне тепло) для забезпечення опаленням столичних будинків.

Також буде здійснена реконструкція неефективних котелень, що також дозволить знизити викиди парникових газів.

Крім того, проєктом передбачено встановлення нової системи моніторингу та диспетчеризації (SCADA), яка в режимі реального часу аналізуватиме та контролюватиме роботу всього енергокомплексу і відстежуватиме його виробничі показники.