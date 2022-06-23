Росія знайшла спосіб обійти санкції на ринку страхування танкерів, – Reuters
Про це пише Reuters, передає enkorr.
Зазначається, що сертифікація Індійським регістром судноплавства (IRClass), однією з провідних класифікаційних компаній у світі, забезпечує останню ланку в ланцюжку оформлення документів – після страхового покриття – та необхідна для підтримки танкерного флоту державної компанії "Совкомфлот" на плаву і доставки російської сирої нафти на зарубіжні ринки.
Дані, зібрані із сайту IRClass, показують, що компанія сертифікувала понад 80 суден, керованих дочіррньою компанією "Совкомфлоту" – SCF Management Services (Дубай). Ltd.
Джерело в індійському судноплавстві, знайоме з процесом сертифікації, повідомило, що більшість судів "Совкомфлоту" в даний час перейшли на IRClass через дубайську філію.
Галузеве видання TradeWinds повідомило минулого тижня, що більшу частину міжнародного танкерного флоту "Совкомфлоту", який було розсекречено через санкції, було переведено до IRClass у квітні та травні.
Класифікаційні товариства засвідчують, що судна безпечні та здатні до ходіння морем, що має важливе значення для забезпечення страхування та отримання доступу до портів.