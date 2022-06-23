Суперяхтам російських олігархів не вистачає безпечних гаваней, – Bloomberg

Суперяхтам російських олігархів, проти яких введені санкції через вторгнення Росії в Україну, не вистачає безпечних гаваней, у яких можна уникнути конфіскації чи арешту.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

Суперяхта Amadea вартістю $325 млн, пов’язана з російським мільярдером Сулейманом Керімовим, у квітні відпливла на Фіджі, вона разраховувала знайти там безпечний притулок. Острівна держава на півдні Тихого океану не підтримала санкції проти Росії та багатьох заможних прихильників президента РФ Путіна й утрималася під час прийняття резолюції ООН, яка підтримує територіальну цілісність України.

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Однак через тиждень після прибуття Amadea влада Фіджі затримала яхту на прохання уряду США, який стверджував, що власником судна є підсанкційний Керімов. В результаті США виграли низку юридичних позовів і конфіскували човен, відправивши його до Гонолулу минулого тижня.

США та Європа переслідують суперяхти, вілли та інші активи російських олігархів через їхні зв’язки з Путіним. Уже більше десяти суден загальною вартістю понад $2,25 млрд були заарештовані США, країнами Євросоюзу та добровільними союзниками, такими як Фіджі.

США сформували робочу групу KleptoCapture для переслідування активів російських олігархів. У Європі уряди Німеччини, Італії, Іспанії та інших країн конфіскували розкішні яхти, найдорожчою серед яких стала Dilbar вартістю $750 млн російського мільярдера Алішера Усманова.

Після того, як яхту Amadea було вперше заарештовано, заступник генерального прокурора США Ліза О. Монако попередила російських магнатів, що Міністерство юстиції "дивилося на кожну яхту, придбану за брудні гроші".

Ця конфіскація має сказати кожному корумпованому російському олігарху, що він не може сховатися – навіть у найвіддаленішій частині світу", – сказала вона.

Побоюючись конфіскації, власники відправляли яхти до невеликого числа країн, які все ще вважалися дружніми і дозволяли суднам швартуватись або безперешкодно перебувати поблизу. Серед таких місць – Дубай в ОАЕ, Туреччина та Мальдіви, повідомляє Spire Global Inc., компанія, яка використовує супутникові технології для відстеження морської діяльності.

Втім, може бути складно передбачити, як саме країни відреагують на російську мегаяхту у своїх водах, як, приміром, у випадку з Amadea. Або як уряди можуть змінити свої підходи до санкцій за умов політичного тиску або зміни адміністрації.

Оскільки війна в Україні затягується, до активності щодо конфіскації мегаяхт можуть бути залучені інші, так звані нейтральні, країни, які не запровадили санкції.