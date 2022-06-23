Держгеокадастр змінив принцип розгляду заяв про реєстрацію земельних ділянок

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру запроваджує принцип випадковості при розгляді заяв про державну реєстрацію земельної ділянки та внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру для низки транзакцій.