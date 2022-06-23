Держгеокадастр змінив принцип розгляду заяв про реєстрацію земельних ділянок
Як повідомляє пресслужба Держгеокадастру, відповідну функціональну можливість в частині визначення державних кадастрових реєстраторів впроваджено в програмному забезпеченні Держземкадастру з 23 червня.
Зокрема, за принципом випадковості будуть розглядатися заяви для таких транзакцій:
- здійснення державної реєстрації земельної ділянки у випадку, якщо існує повне співпадіння меж земельної ділянки;
- внесення до Державного земельного кадастру відомостей та змін до них про земельні ділянки щодо: цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативно грошової оцінки земель, віднесення земельної ділянки до земель іншої адміністративно-територіальної одиниці (зміна адреси), обмеження у використанні земельної ділянки;
- внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки;
- внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки;
- внесення до Державного земельного кадастру відомостей/змін про права суборенди, сервітуту.
Як повідомлялося, Кабмін 7 травня вирішив відновити роботу автоматизованої системи Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану.
Водночас було встановлено перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру.
Рішення Кабміну також визначало особливості функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану. Серед іншого, було обмежено оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру через Публічну кадастрову карту.