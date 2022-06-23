Найбільший російський виробник фанери працює на 20% потужності через санкції

Найбільший у світі виробник фанери – російська компанія "Свєза", що належить підсанкційному мільярдеру Олексію Мордашову, змушена відправляти співробітників у простій через відсутність замовлень.

Про це генеральний директор компанії Анатолій Фішман заявив у Раді Федерації, де обговорювали стан лісопромислового комплексу, пише російський Forbes.

За його словами, виробничі потужності компанії недовантажені на 60-80% через санкції та обмеження експорту.

Фрішман вважає, що лісопромислова галузь, особливо фанерні виробництва, гостро потребує державної підтримки.

"Наприклад, щодо зниження або навіть скасування перевірок за фактом вимушених простоїв не з вини роботодавців. Наше основне завдання – знайти нові замовлення та відновити обсяги виробництва", – сказав гендиректор компанії.

За словами Фішмана, також "було б логічно" знизити тарифи для бізнесу та запровадити низку інших заходів.

За даними "Звєзи", на російських фанерних комбінатах працює понад 30 000 людей.

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"Звєза" – найбільший виробник березової фанери у світі, компанія входить до "Сєвєргруп" мільярдера Олексія Мордашова.

На Петербурзькому форумі минулого тижня Мордашов заявив, що через недозавантаження виробник фанери вимушено відправив у простій частину співробітників.

Як повідомлялося, під заборону ЄС на імпорт лісопродукції з РФ від 8 квітня потрапили деревина та вироби з неї, деревне вугілля, деревна маса, крафт-папір та деякі види крафт-картону, а також меблі та її частини. Також ЄС заборонив постачати в Росію меламінові та фенольні смоли, поліуретани, які використовуються для виробництва сполучник для деревинно-плитного сегменту та клеєної деревної продукції.

За даними російських профільних об’єднань, через санкції Євросоюзу РФ втратила можливість експортувати лісопродукцію вартістю близько $6 млрд на рік.