Нацбанк виключив з реєстру 5 фінансових установ

Національний банк України виключив з реєстрів п’ять фінансових установ та одного страхового брокера.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданнях 16 та 22 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, регулятора відкликав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключив з державного реєстру відомості про ПТ "Ломбард платинум капітал "Курній і компанія" на підставі поданих ним звернень.

Також у зв’язку з відсутністю чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг Національний банк виключив чотири установи із Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Так, із Державного реєстру фінансових установ виключено ПТ "Ломбард Гоц і компанія" та ТОВ "ФК "Компанія Факторінг Кепітал".

Із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, виключено ТОВ "Агро-Фінанс" та ТОВ "МВП Лізинг".

Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено ПП "Сстраховий брокер "Ангеліус" на підставі поданої заяви.