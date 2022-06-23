Україна та Польща підписали меморандум про партнерство у сфері геології та мінеральних ресурсів

Державна служба геології та надр України та Польський геологічний інститут – Національний дослідний інститут підписали меморандум про взаєморозуміння у секторі геології та мінеральних ресурсів.