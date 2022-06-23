Українські ІТ-компанії звітують про зростання експорту послуг попри війну

За підсумками роботи у січні-травні 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження від експорту послуг у розмірі $3,18 млрд.

Про це повідомляє IT Ukraine Association з посиланням на дані Національного банку України (НБУ), пише галузеве видання ain.ua.

При цьому, за період березень-травень, вже під час війни, обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 6% відносно аналогічного періоду попереднього року та становив $1,7 млрд, зазначають в асоціації.

За оцінками асоціації, станом на 1 червня 2022 року ІТ-компанії та приватні особи-підприємці, які працюють в ІТ-галузі, перерахували до зведеного бюджету України податкових платежів та зборів на суму 29,5 млрд грн.

Згідно з останнім дослідженням IT Ukraine, 56% компаній-учасниць очікує на зростання на 5-30% у 2022 році. 41% компаній розраховують зберегти існуючі обсяги на рівні 50-100%.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2022 року українська ІТ-індустрія забезпечила $2 млрд експортних надходжень, що на 28% більше ніж за аналогічний період 2021 року ($1,44 млрд).

Експорт ІТ-послуг у 2021 році перевищив $6 млрд, галузь принесла країні понад 4% ВВП України.