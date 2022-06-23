Київрада затвердили пільги на оренду майна для сил оборони та безпеки

Київська міськрада затвердила особливу процедуру та пільгову плату на оренду комунальних приміщень у розмірі 1 грн для сил безпеки та оборони України на час воєнного стану та протягом місяця після його скасування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми повинні забезпечити повноцінне функціонування сил оборони задля ефективного захисту України та столиці", – додав він.

Також депутати схвалили рішення про списання заборгованості за землю об’єктами оборони та розглянули в оновленій редакції програму "Захисник Києва" – для належного фінансування територіальної оборони столиці.

Так, для підвищення обороноздатності столиці – організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві на 2022-2024 роки передбачено залучити з міського бюджету загалом 238,8 млн грн. Зокрема, в 2022 році – 174,2 млн грн. (збільшено фінансування на 128,6 млн грн), у 2023 році – 34,7 млн грн, у 2024 – 29,8 млн грн.

Збільшення фінансування обумовлене збільшенням у Києві чисельності підрозділів територіальної оборони у понад два рази. А також тим, що в місті розпочав роботу центр з підготовки сил муніципальної безпеки, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади столиці.

"Також надходять численні звернення до міської влади від військових частин ЗСУ та інших військових формувань з проханням забезпечити військовослужбовців, що вибувають для виконання бойових завдань за межі Києва, необхідним бойовим спорядженням. Здійснюються з початком широкомасштабної агресії Росії й численні перевезення різних категорій військовослужбовців – за поданням військового керівництва", – зазначив Кличко.