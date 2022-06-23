"Антонов" оцінив збитки від руйнування аеродрому в Гостомелі в $1 мільярд

ДП "Антонов", яке входить до держконцерну "Укроборонпром", планує реконструювати зруйнований російськими військами аеродром під Гостомелем.

Про це розказав в.о. заступника гендиректора з операційної та адміністративної діяльності "Антонова" Віктор Авдєєв в інтерв'ю виданню "Forbes Україна".

За словами Авдєєва, на даний момент практично повністю зруйновано інфраструктуру аеродрому та льотно-випробувальної бази підприємства: унікальні ангари, побудовані спеціально для технічного обслуговування вантажних літаків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія", лабораторії та інші споруди.

"На жаль, війна ще не закінчена, тому конкретних цифр не називаємо. Наприклад, відсутній доступ на нерозміновані та знешкоджені об'єкти аеродрому в Гостомелі. Однак ми можемо, враховуючи ринкові ціни на виконання робіт та матеріали, попередньо оцінити, скільки необхідно коштів для відновлення аеродрому у Гостомелі. Для реконструкції аеродрому необхідно близько $0,5 млрд", – сказав Авдєєв.

У свою чергу, в.о. керівника ДП Євген Гаврилов зазначив, що це лише попередні цифри.

"Йдеться про інвестиції саме у відновлення аеродрому. У цю суму не включено витрати на відновлення парку літаків, які постраждали внаслідок окупації Гостомелю російськими військами. Завдано збитків більш ніж на $1 млрд. На аеродромі, площа якого приблизно 400 га, живого місця не залишилося", – сказав Гаврилов.

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Авдєєв вважає, що "Гостомелю" потрібна повна реконструкція, а насправді – будівництво нового аеропорту.

"Потрібно побудувати термінал, який дозволить створити в Гостомелі вантажний хаб. Він використовуватиметься, перш за все, "Авіалініями Антонова". Хочемо підвищити привабливість авіакомпанії за рахунок розширення спектру її послуг, більш функціонально використовувати парк літаків для міжнародних перевезень. Частина складських приміщень пропонуватиметься в оренду іншим вантажним авіакомпаніям", – зазначив Авдєєв.

Також на підприємстві планують створити компанію, яка забезпечуватиме повний комплекс технічного обслуговування літаків сімейства "Ан" та, можливо, інших типів повітряних суден.

Крім того, в "Антонові" хочуть відновити льотно-випробувальну базу підприємства, щоби продовжити модернізацію існуючих типів літаків та розробляти нові. Є намір також продовжити будівництво літаків Ан-178, Ан-132, Ан-32П.

Проте, за словами Авдєєва, ДП зможе зайнятися реконструкцією аеродрому лише після закінчення війни.

"До цього часу розроблятимемо проєктну документацію, оцінюватимемо обсяг необхідних інвестицій та власних коштів, які зможемо вкласти в цей проєкт", – наголосив він.

Наразі підприємство веде переговори з іноземними партнерами із країн Європи, США, а також деяких країн Азії.

Нагадаємо, найбільший у світі транспортний літак "Мрія" було зруйновано під час боїв за аеропорт "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року.



Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого та найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.