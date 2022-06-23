46 українських банків почали використовувати хмарні сервіси, – НБУ

Дві третини українських банків скористалися наданою Національним банком України можливістю використовувати хмарні сервіси Європи, США та Канади, щоб уберегти дані від загрози знищення в умовах війни.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

"Можливістю релокації або дублювання даних на хмарний ресурс за кордоном скористалися 46 банків, половина яких планує користуватися цією можливістю постійно", – сказано у звіті.

За даними Нацбанку, напередодні російського вторгнення лише незначна частка банків мала резервні сховища даних, розташовані на значній відстані від основного, тоді як більшість банків вони розміщувалися в одному місті.

"Створення нових дата-центрів без відповідного обладнання майже неможливе, а переміщення наявних могло призвести до пошкодження або втрати даних. НБУ дозволив банкам здійснювати обробку персональних даних та транзакцій клієнтів з використанням хмарних сервісів, обладнання яких розміщено за кордоном", – пояснив регулятор своє рішення.

Читайте також: Деяким держбанкам може знадобитися докапіталізація, – НБУ

НБУ констатував, що українським фінустановам вдалося вистояти під натиском численних кібератак, які значно посилилися в лютому.

У звіті про фінансову стабільність Нацбанк також зазначив, що збитки банків від подій операційного ризику будуть значними.

За даними НБУ, станом на початок травня 51 банк вже відбив збитки від війни в базах даних подій операційного ризику. Сукупний розмір цих втрат становив близько 6,6 млрд грн, що більш ніж утричі перевищує збитки внаслідок бойових дій та кризи 2014-2015 років та більш ніж удесятеро – втрати протягом першого року пандемії COVID-19.

"Більшість цієї суми становлять оцінені збитки одного великого банку", – уточнив НБУ, не назвавши банк.

В Україні на початок червня діяло 69 банків, проте потім Нацбанк вирішив вивести з ринку "Мегабанк".