Microsoft планує скоротити бізнес в Росії до нуля, – голова компанії

Провідний виробник програмного забезпечення корпорація Microsoft планує продовжувати скорочення бізнесу в Росії доти, доки від нього нічого не залишиться.

Про це президент корпорації Бред Сміт заявив у інтерв’ю The Washington Post.

"Коли йдеться йде про Росію, ми, як і всі інші, переважно бачимо, що наш бізнес скорочуватиметься і скорочуватиметься, і скорочуватиметься, і скорочуватиметься допоки, врешті-решт, там майже або взагалі нічого не залишиться", – сказав голова компанії.

Водночас він зазначив, що Microsoft намагається піклуватися про своїх співробітників у цій країні.

Як повідомлялося, кілька днів тому користувачі з російською IP-адресою зіткнулися з проблемами при спробі завантажити операційні системи Windows 10 та Windows 11, а також деякі інші продукти Microsoft з офіційного сайту компанії.

На початку червня Bloomberg з посиланням на лист компанії повідомляв, що Microsoft оголосила про рішення суттєво скоротити операції в Росії, що може означати звільнення 400 співробітників. Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.

4 березня компанія Microsoft ухвалила рішення тимчасово зупинити продаж товарів та надання послуг на території Росії. Як заявляв президент Microsoft Бред Сміт, рішення пов'язане із санкціями, які ввів низку країн щодо Росії у відповідь на початок війни проти України.