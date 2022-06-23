Через дії окупантів виробництво паперу та картону впало на 45%, – "Укрпапір"

Виробництво паперу та картону в Україні у січні-травні поточного року впало на 44,7% порівняно з тим же періодом 2021 року – до 198,2 тис. тонн, гофрованої тари – на 57%, до 126,9 млн кв. м.

Про це свідчать статистичні дані асоціації "Укрпапір", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, якщо у січні поточного року виробництво паперу та картону відставало від минулорічних показників на 4,6%, а гофрованих ящиків – перевищував їх на 3,5%, то вже за підсумками січня-березня виробництво цієї продукції скоротилося відповідно на 44% та на 54%.

Падіння показників викликано зупинкою роботи багатьох підприємств галузі після початку повномасштабного російського вторгнення.

При цьому частина підприємств, які зупинили роботу на початку війни, так її і не відновили – зокрема через отримані руйнування в Рубіжному зупинився найбільший український виробник гофрованої тари – Рубіжанський картонно-тарний комбінат. Водночас працює його дочірнє підприємство у Київській області – Три0пільський пакувальний комбінат.

За інформацією в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на 4 липня заплановані дистанційні позачергові збори акціонерів комбінату з питанням про перенесення місцезнаходження юрособи "Рубіжанський КТК" до Києва.

За даними асоціації "УкрПапір", також не відновила роботу (і не планує) пошкоджена Роганська картонна фабрика у Харківській області.

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Серед виробників гофрованої тари також не працює ТОВ "Дунапак Таврія" (виробляло ящики для "Нової пошти"), що знаходиться в Херсонській області, а компанія "Мена Пак" у Чернігівській області, за наявною в асоціації інформацією, змогла відновити роботу в травні.

Зміївська паперова фабрика (Харківська обл.) після трьох місяців вимушеного простою у травні відзвітувала про випуск 1863 тонн паперу з вторинної сировини порівняно з 783 тонн у травні 2021 року.

Водночас після лютневого припинення виробництва з березня працюють лідер галузі Київський картонно-паперовий комбінат (за випуском гофротари минулого року – другий після Рубіжанського КТК), Жидачівський целюлозно-паперовий (Львівська обл.) та Ізмаїльський картонний комбінат (Одеська обл.), Малинська паперова фабрика та "Папір-Мал" (Житомирська область)

Водночас не припиняли роботу львівська "Картонно-паперова компанія", Понинківська (Хмельницька область) та Луцька (Волинська область) картонно-паперові фабрики, Кохавинська паперова фабрика (Львівська область).

Як повідомлялося, у 2021 році виробництво паперу та картону в Україні зросло на 9,8% порівняно з показниками 2020 року, – до 898,2 тис. тонн, гофрованих ящиків – на 5,9% до 752,9 млн кв. м.

Асоціація "УкрПапір" об'єднує 35 підприємств та компаній, зокрема 20 виробників картонно-паперової продукції та підприємств поліграфічного спрямування, 11 дистриб'юторів, двох заготівельників та постачальників макулатури.