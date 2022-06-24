Україна отримала премію ООН за найкращий публічний сервіс онлайн-аукціонів "Прозорро.Продажі"

Україна отримала премію ООН за найкращий публічний сервіс – систему онлайн-аукціонів "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Організація Обʼєднаних Націй відзначила Україну найпрестижнішою премію у сфері публічної служби – UN Public Service Awards. Це щорічна нагорода, яка з 2003 року відзначає передовий досвід у сфері державного управління та надання публічних сервісів. Україна здобула цю нагороду вперше", – сказано в повідомленні.

У конкурсі на отримання нагороди Україну представляло державне підприємство "Прозорро.Продажі", що адмініструє державну електронну торгову систему, в якій проходять онлайн-аукціони з продажу та здачі в оренду активів.

Державна електронна торгова система "Прозорро.Продажі" визнана кращою серед 350 проектів з 58 країн світу.

"За шість років завдяки діяльності "Прозорро.Продажі" держава, органи місцевого самоврядування та бізнес отримали понад 62 млрд грн до бюджетів різних рівнів. Від початку війни благодійні аукціони "Прозорро.Продажі "допомогли зібрати на підтримку армії та гуманітарні потреби понад 5,6 млн грн", – нагадали в Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, що "Прозорро.Продажі" час воєнного стану спростили умови проведення онлайн-аукціонів, що проводяться відповідно до Регламенту електронної торгової системи.