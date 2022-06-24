Євросоюз домовився з Норвегією про збільшення постачання газу

Віцепрезидент Європейської Комісії Франс Тіммерманс, єврокомісарка з питань енергії Кадрі Сімсон і міністр нафти і енергетики Норвегії Тер’є Аасланд домовилися про посилення співпраці у сфері енергетики.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Європейська правда.

Сторони домовилися про "посилення співпраці для забезпечення додаткових короткотермінових і довготермінових постачань газу з Норвегії, вирішення проблеми високих цін на енергоносії та розвитку довгострокової співпраці у сфері відновлюваної енергетики".

Зазначається, що Норвегія є найбільшим виробником нафти і газу в Європі, і на неї припадає близько чверті поставок газу до Європейського Союзу. Європейський енергетичний ринок є ключовим ринком збуту норвезьких енергоносіїв.

ЄС також підкреслив, що за останні 50 років Норвегія зарекомендувала себе як надійного постачальника нафти і газу, а сторони мають спільний інтерес у забезпеченні впорядкованого функціонування ринку.

Конкретні умови щодо збільшення постачання газу з Норвегії до ЄС мають бути вирішені пізніше.

Раніше виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA, МЕА) Фатіх Біроль заявив, що європейські країни повинні підготуватися до "повного припинення" постачання російського газу напередодні зими.