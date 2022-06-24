Польща хоче допомогти Україні відбудувати торговельний флот

Представники суднобудівної галузі Польщі хочуть організувати співпрацю з українськими колегами задля відновлення в Україні торговельного флоту.

Про це повідомив директор суднобудівного підприємства Crist Тадеуш Коповський у рамках форуму Українсько-польського підприємництва у Варшаві, передає Укрінформ.

"Суднобудівна промисловість Польщі пропонує створити постійні польсько-українські робочі групи, в рамках яких ми б обговорили будівництво кораблів для України, відновлення торговельного флоту, співпрацю проєктних бюро двох країн", – розповів Коповський.

Він додав, що польська сторона готова запропонувати навчання українських студентів на корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні Морської академії у Гдині.

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"Йдеться про те, щоб майбутній торговельний флот України мав своїх капітанів та інженерів, які обслуговували б ці судна", – пояснив директор суднобудівного підприємства Crist.

За його словами, польська сторона готова провести аудит українських суднобудівних підприємств, допомогти у відновленні їхнього технічного потенціалу та розпочати там будівництво суден у співпраці з проєктними бюро та фахівцями з Польщі.

"Це комплексна пропозиція на багато років", – зауважив Коповський.

Він додав, що враховуючи добрі відносини президентів України і Польщі та за їхньої згоди можна було б запропонувати співпрацю американській стороні, яка б частково профінансувала відновлення українського торговельного флоту, зокрема в рамках ленд-лізу.

Представник польської суднобудівної галузі зазначив, що співпрацю можна було б розпочати, наприклад, із будівництва тягачів і барж, які б перевозили по Дніпру будматеріали, продукцію металургії тощо.

Польська суднобудівна група об’єднує дві верфі – у Гданську та Гдині.